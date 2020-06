Simuliertes Wurmhirn steuert Roboter

Wo müsst ihr, was die Auflösung der Simulation angeht, Kompromisse eingehen?

Wir haben im Moment alles, was nicht essenziell für das Kriechverhalten des Wurms ist, weggelassen. Unser Modell konzentriert sich auf die Mechanik der Muskeln und der Außenhaut des Wurms, zusätzlich berücksichtigen wir die elektrischen Eigenschaften der Membranen von Muskelzellen und Neuronen. Dinge wie DNA, einzelne Proteine und etwa zwei Drittel der Zellen von C. elegans spielen derzeit keine Rolle.

Für einen Laien scheint es vielleicht überraschend, dass ein vergleichsweise einfach aufgebauter Organismus so schwierig zu simulieren sein soll. Gerade weil C. elegans einer der am besten erforschten Organismen auf dem Planeten ist.

Wir haben das im vergangenen Jahr bei einer wissenschaftlichen Diskussion erörtert. Ich stimme zu, dass das kontraintuitiv ist. Bisher verstehen wir einfaches Verhalten bei einfachen Zellen, vielleicht auch einfaches Verhalten bei Gruppen von einfachen Zellen. Bei kompliziertem Verhalten in komplexen Zellen stoßen wir an unsere Grenzen. Also ja, der modernen Biologie fehlen noch einige grundlegende Einsichten in die Prozesse.

Vor kurzem wurde Ihre Simulation des Wurm-Gehirns erfolgreich eingesetzt, um einen Roboter zu steuern. Zeigt das virtuelle Gehirn schon Anzeichen von korrektem Wurm-Verhalten?

Es ist noch zu früh, um sagen zu können, ob die Robotersteuerung akkurat reproduzieren kann, was im Gehirn eines Wurms passiert. Dass das virtuelle Gehirn überhaupt Verhalten produziert, ist trotzdem eine interessante Bestätigung für unseren Ansatz.