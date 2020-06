Paperphone: Hauchdünne Handy-Zukunft

Vertegaal zeigte außerdem den Armband-Computer "Snaplet": Dieser wird am Handgelenk getragen und kann etwa als Media-Player oder Uhrersatz dienen. Wird Snaplet vom Handgelenk genommen und in flache Form gebracht, funktioniert es wie ein PDA. Bedienen lässt es sich über einen Stift oder per Touch.

Offiziell vorgestellt werden Paperphone und Snaplet am 10. Mai auf der Konferenz "CHI 2011" in Vancouver. Nähere Details zu den beiden Geräten finden sich in den Dokumenten PaperPhone: Understanding the Use of Bend Gestures in Mobile Devices with Flexible Electronic Paper Displays (PDF) und Snaplet: Using Body Shape to Inform Function in Mobile Flexible Display Devices (PDF).