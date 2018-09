Passagier gefunden: SpaceX kündigt bemannten Mondflug an

Elon Musk persönlich wird die Details am 17. September in einer Live-Pressekonferenz im Netz verkünden. Diese wird in Mitteleuropa am 18. September um zwei Uhr früh hier zu sehen sein. Musk hat auf die Frage eines Twitter-Nutzers, ob er selbst der Passagier sein werde, eine japanische Flagge gepostet, was als Hinweis auf die Nationalität des privaten Raumfahrers interpretiert wird.