Pegasus: Österreichs dritter Satellit fliegt 2016 ins All

Ins All gebracht wird Pegasus gemeinsam mit den 49 anderen QB50-Satelliten im Jänner 2016. An Bord einer Cyclone-4 Trägerrakete des ukrainisch-brasilianischen Unternehmens Alcantara Cyclone Space" wird ein so genannter CubeSat-Dispenser untergebracht werden. Dieser setzt die QB50-Satelliten in einer Höhe von rund 380 Kilometer nacheinander aus.

Am Ende rasen die Satelliten wie eine Perlenkette durch das All. Alle 90 Minuten umrunden sie die Erde. Dabei werden sie Kontakt zu unterschiedlichen Bodenstationen aufnehmen. In Österreich sind zwei bis vier Bodenstationen geplant. Zusätzlich hat das ÖWF Bodenstationen in Großbritannien und den USA beschafft. Die Daten werden vom belgischen Karman Institut ausgewertet und in ein wissenschaftliches Gesamtergebnis verpackt.

Bis dahin ist jedoch noch einige Anstrengung notwendig. An Pegasus wird bereits seit zwei Jahren gearbeitet. Auf die Frage, was den Schlusspunkt der Mission bilden soll, meint Projektleiter Scharlemann scherzhaft: "Zuerst einmal eine Woche Party, dann ein Monat Urlaub."