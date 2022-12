Neue Methode macht Perowskit-Solarzellen effizienter

Konkret geht es dabei um Metall-Halogenid-Perowskiten . Sie weisen große Bandlücken auf. In vielen der Halogenid-Perowskiten kann das Sonnenlicht darüber hinaus auch ein Phänomen namens "Halogenphasensegretagion" verursachen. Dadurch wird die Effizienz der Solarzellen stark verringert.

Modulatoren

Die Schweizer Forscher*innen haben die Phasentrennung durch den Einsatz von Modulatoren gelöst, berichtet Interesting Engineering . Dabei wurden die Perowskit-Solarzellen mit Alkylammoniumhalogenid-Modulatoren behandelt. Dadurch konnten die Energieverluste durch die Bandlücken kompensiert werden.

In Versuchen konnte die Forscher*innen Leistungsumwandlungseffizienzen von 24,9 Prozent bei der Perowskit-Zusamensetzung erreichen. Etwa 90 Prozent der anfänglichen Wirkungsgrade konnten nach 1.200 Stunden beibehalten werden.

Die Ergebnisse seien ein wichtiger Schritt in Richtung der praktischen Anwendung von Perowskit-Solarzellen, schreiben die Wissenschaftler*innen in ihrer am Dienstag veröffentlichten Studie.