Deutsche Forscher entwickeln Rekord-Solarzelle

Wissenschaftler*innen am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) ist ein Effizienz-Rekord gelungen.

Deutsche Forscher*innen haben einen neuen Rekord bei der Effizienz von Solarzellen aufgestellt. Am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) wurde eine Zelle entwickelt, die 32,5 Prozent der einfallenden Sonnenstrahlung in elektrische Energie umwandeln kann. Das berichtet das HZB selbst in einer Mitteilung. Der bisherige Rekord stammte aus der Schweiz und lag bei 31,3 Prozent. „Dies ist ein wirklich großer Sprung nach vorne, den wir vor einigen Monaten noch nicht vorhergesehen haben“, wird der beteiligte Professor Steve Albrecht zitiert.

Tandem-Solarzelle

Möglich wurde der Rekord durch eine sogenannte Tandem-Solarzelle aus Silizium und Perowskit. Die Wissenschaftler*innen nutzten nun eine verbesserte Perowskit-Verbindung und eine raffinierte Modifikation der Oberfläche, wie sie schreiben.

Durch die Kombination aller Modifikationen wurden Höchstwerte für die Photospannung (Leerlaufspannung) und der neue Rekordwert erzielt, wie es in der Mitteilung heißt.