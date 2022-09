Autobahn wird mit Solarzellen überdacht: Bau startet noch heuer

In Deutschland wird noch dieses Jahr mit dem Bau eines Solardachs über einer Autobahn begonnen.

Über solche Projekte wird bereits seit längerem diskutiert. In Österreich wird beispielsweise seit 2020 die Überdachung von Autobahnen mit Solarpanelen untersucht. In unseren Nachbarländern ist man schon einen Schritt weiter.

Pilotprojekt in der Schweiz

Nach einem Jahr wird Bilanz gezogen

In Deutschland wird noch in diesem Jahr ein Pilotprojekt in Angriff genommen werden. Es ist geplant, ein 10 Meter breites und 17 Meter langes Dach aus Photovoltaik-Modulen über einer Autobahn zu errichten. Das Solardach soll etwa 5,5 Meter über der Fahrbahn liegen.

Die erste Anlage dieser Art wird auf der Autobahn A81 in der Nähe von Singen in Baden-Württemberg gebaut. Nach einem Jahr wolle man Bilanz ziehen. Das hat die Autobahn GmbH gegenüber heise.de bestätigt.