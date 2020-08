Ökostrom von der Autobahn

Fahrbahnschäden

Das bringt laut Haider zweierlei Vorteile: "Durch die Sonneneinstrahlung dehnt sich der Asphalt aus und zieht sich bei Nacht wieder zusammen. In Kombination mit der Verkehrsbelastung treten dadurch Schäden auf. Wenn ich Temperaturextreme vermeiden kann, reduziert sich das."

Der zweite Vorteil ist, dass die Menge an Niederschlägen auf die Fahrbahn reduziert wird. Das Solardach wird eine gewisse Neigung aufweisen, damit etwa Regenwasser gut abfließen kann. Insgesamt soll die Straßenoberfläche also langlebiger werden.

Stromverwertung

Was man mit dem erzeugten Solarstrom anfangen kann, dazu gibt es verschiedene Ideen. "Es gibt ja momentan bereits Solaranlagen neben der Autobahn, etwa vor Tunneln. Der Strom wird dann etwa direkt für die Tunnelbeleuchtung genutzt", sagt Haider. Möglich sei auch, den Strom an nahe gelegene Ladestationen für Elektroautos weiterzuleiten. Noch futuristischer wäre es freilich, Stromschienen in der Fahrbahn zu beliefern, die E-Autos beim Drüberfahren induktiv aufladen. Haider: "Das ist aber nicht Teil dieses Projekts."

Aufwand und Nutzen

Herausfordernd für einen Straßennetzbetreiber wäre freilich die Wartung eines Solardachs. Im Projekt PV-SÜD wird genau berechnet, welcher Aufwand notwendig wäre. Auch hier gibt es unterschiedliche Ideen. "Wir könnten etwa eine Ebene unter den Solarmodulen einziehen, um die Wartung zu vereinfachen." Die Haltbarkeit der Photovoltaikpaneele macht Haider wenig Sorgen. "Die sind robust." Die Vorstellung, dass durch die Dachstützen ein gefährlicher Säulenwald entsteht, entkräftet der Projektleiter: "Natürlich schauen wir uns die Anprallsicherheit an, aber es gibt bewährte Lösungen dafür, wie Betonleitwände."

Am Ende des Projekts will man Straßennetzbetreibern genaue Auskunft darüber geben können, welche Kosten und welcher Nutzen aus einem Autobahn-Solardach resultieren würden. "Die Nutzung von Solarstrom alleine ist wahrscheinlich nicht ausreichend. Unsere Untersuchung könnte wichtige Zusatzpunkte finden, die in die Lebenszyklusbetrachtung einer solchen Anlage einfließen können." Vielleicht führe das dann in Zukunft dazu, dass die Entscheidung zugunsten eines Autobahn-Solardachs ausfalle, vielleicht aber auch nicht.