Frankreichs Solarstraße ist ein Flop

Zu wenig Energie

Warum lässt die Regierung den Wattway so verkommen? Experten vermuten, dass schon kurz nach der Eröffnung der Solarstraße festgestellt wurde, dass die Erwartungen daran nicht erfüllt werden können. Die Wartung würde nur zusätzliche Kosten für ein ohnehin zum Scheitern verurteiltes Projekt verursachen.

2016 versprachen die Erbauer der Solarstraße, dass mit der gewonnen Energie 5.000 Haushalte mit Strom versorgt werden können. Experten zweifelten von Anfang an daran. Schließlich verzeichnet Caen, die Hauptstadt der Region, nur 44 starke Sonnentage pro Jahr. Außerdem sorgen Stürme immer wieder dafür, dass Sicherungen in den Solarzellen des Wattway durchbrennen.

Selbst bei besseren Wetterbedingungen waren die Erwartungen zu hoch gegriffen, so Experten. Solarzellen funktionieren am besten, wenn sie leicht schräg, also direkt Richtung Sonne, ausgerichtet sind. Das funktioniert natürlich nicht, wenn die Solarpanele gleichzeitig eine Straße sein sollen. Zudem blockieren die darüberfahrenden Autos das Sonnenlicht, Reifenabrieb und Abgase sorgen für Verschmutzungen, die das Licht zusätzlich von den Solarpanelen fernhalten.

Das Versprechen des Wattways war, 790 Kilowattstunden Strom pro Tag herzustellen. Laut einer Studie aus dem Vorjahr sind es nur 409 kWh pro Tag. Gemessen an den Errichtungskosten kostet die Erzeugung eines kW ungefähr 12.000 Euro. Im Vergleich dazu produziert das Solar-Kraftwerk Cestas in der Nähe von Bordeaux dreimal so viel Energie und kommt bei den Kosten auf 1200 Euro pro kW.