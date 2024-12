Scharfe Kritik an Bill Gates nach Kommentar zu Indien

Eine Bemerkung von Bill Gates in einem Interview lässt derzeit in Indien die Wogen hochgehen.

Deswegen ist Indien eine Art Labor , wo man Dinge ausprobieren kann, und wenn sie in Indien gelingen, kann man sie auch andernorts umsetzen“, so Bill Gates.

Auf sozialen Medien wie X hagelt es derzeit Kritik für den amerikanischen Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates , wie Times of India berichtet . Grund für den Wirbel ist ein kürzlich veröffentlichtes Podcast-Interview mit Gates, in dem er Indien als eine „Art von Labor“ bezeichnet hat, um Dinge auszuprobieren.

Gates spricht von "Chaos" in Indien

Aus diesem Grund habe seine Wohltätigkeitsorganisation, die Gates Foundation, auch ihren größten Büro-Ableger außerhalb der USA in dem südasiatischen Staat. „Die meisten Pilotprojekte weltweit setzen wir deswegen mit Partnern in Indien um“, erklärte Gates im Podcast.

Gates ging mit seinen Bemerkungen aber noch einen Schritt weiter und meinte, dass viele Menschen Indien zunächst als chaotischen Ort wahrnehmen würden, weil sich auf den Straßen so viel abspiele: „Wenn du dorthin fährst und noch nie dort warst, kann es passieren, dass du denkst: Oh, das ist aber ein chaotischer Ort. Man weiß, dass man es nicht gewohnt ist, so viele Menschen aus verschiedenen Einkommensschichten alle gemeinsam auf der Straße zu sehen. Aber man bekommt einen Eindruck von dieser Lebendigkeit“, meinte Gates.

Wütende indische X-User

In Indien ist man nun zornig. Zahlreiche Kommentatoren machten ihrem Ärger auf X Luft. Einer schrieb etwa: „Die Menschen in Indien dienen als Versuchsobjekte für Bill Gates‘ Labor, um Dinge auszuprobieren und sobald sich die Wirksamkeit erwiesen hat, in die USA zu bringen“, schrieb etwa ein Inder namens Nikhill Kharoo auf X. „Dieser Clip klingt nicht richtig, egal in welchem Kontext man das hört.“