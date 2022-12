Neue Solarmodule müssen nicht am Dach angeschraubt werden

Einer der Gründe ist die aufwändige Montage der Panels, der andere der Fachkräftemangel. Das deutsche Unternehmen Kopp will mit SmartFlex helfen. Das System verspricht eine einfache Installation von Solarpanels, indem auf eine Verankerung im Dach verzichtet wird.

Geeignet ist SmartFlex für Flachdächer. Ein Kran hebt SmartFlex aus der hölzernen Transportkiste auf das Dach. Dort wird es von 2 Installateur*innen ausgeklappt und mit dem mitgelieferten Ballastmaterial versehen. Dieses verhindert, dass Extremwetter die Module verschiebt oder wegweht.

Methode soll Zeit und Kosten sparen

Aufgeklappt besteht SmartFlex aus 4 Solarmodulen. Die Gesamtfläche beträgt 6,8 Quadratmeter, die Leistung 1,6 Kilowatt-Peak. Es können beliebig viele SmartFlex zusammengeschlossen werden. So kann in deutlich weniger Zeit als bei normalen Solaranlagen das Flachdach einer kompletten Fabrikhalle mit Solarzellen ausgestattet werden. Laut Kopp ist SmartFlex auch für Privathaushalte geeignet, solange es ein Flachdach ist.

Der schnelle Aufbau und geringe Personalaufwand soll Zeit und Kosten sparen. Da die Montage schneller funktioniert als bei herkömmlichen Photovoltaik-Anlagen, ist ein kurzfristiger Aufbau an regen- und frostfreien Tagen in den Wintermonaten möglich. Dadurch können Unternehmen, die Solaranlagen installieren, auch im Winter arbeiten, wodurch Kapazitäten in den übrigen Jahreszeiten frei werden.

Wie viel SmartFlex kostet, hat Kopp nicht genannt.