Solar Tree: Neuartiges Ladesystem für E-Autos präsentiert

Ein Baum aus Solarzellen, der Energie für E-Fahrzeuge liefern soll: Diese Idee hat das Londoner Start-up SolarBotanic Trees umgesetzt. Der Baum hat „Blätter“ aus Photovoltaik-Nanotechnologie-Zellen, die bis zu 5 Kilowatt an Strom erzeugen können. Damit könnte man etwa E-Autos aufladen.



Die Entwicklung der Solarbäume wurde von Co-Innovate gefördert und zusammen mit der Brunel University London, dem Manufacturing Technology Centre (MTC) in Coventry und noch zwei Universitäten in Sheffield konzipiert worden. Nun wurde der Prototyp präsentiert.