Wer derzeit eine*n Monteur*in sucht, der die Photovoltaik-Anlage am Dach anbringen soll, braucht Geduld. Diese sind oft bis weit ins Jahr 2023 ausgebucht und es ist schwierig, Termine zu bekommen. Ebenso gibt es Engpässe bei Heizungstechniker*innen, die Wärmepumpen installieren, sowie Mechaniker*innen, die Elektroautos reparieren können.



„Wir haben in Österreich ein sehr starkes Netzwerk an verfügbaren Elektrikern und Installateuren, aber die Anzahl passt nicht zu den Herausforderungen“, erklärt Robert Pfarrwaller der futurezone. Er ist CEO der REXEL Austria GmbH und Obmann-Vertreter des Elektrofachhandels bei der Wirtschaftskammer.

Starke Nachfrage durch Gaskrise

Durch die Ukraine-Krise und den möglichen Gas-Engpass wollen, völlig unabhängig von Förderungen und Klimazielen, noch mehr Menschen weg vom Gas und Öl. Sie wollen auf Wärmepumpen, Erdwärme oder Photovoltaik umsteigen und ihre Häuser, Wohnungen und Balkone nachrüsten. „Wenn sich der Markt über die Nacht verfünffacht, führt das zu Engpässen“, sagt Pfarrwaller.



Doch der Fachkräftemangel bei sogenannten „Klimajobs“ war schon vorher da. „Uns haben die ersten Betriebe bereits vor 2 Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass ihnen die Fachkräfte ausgehen. Die ersten waren die Elektriker“, erzählt Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds der futurezone.

Hier wurde bereits kurzfristig reagiert und das neue Berufsbild „Elektropraktiker*in“ geschaffen. „Das ist eine qualifizierte Hilfskraft, die in 3 Monaten die Grundlagen der Elektrotechnik kennenlernt. Danach ist die Person in der Lage, Photovoltaik-Anlagen zu montieren. Die Übernahme der Anlage übernehmen dann Gesellen und Meister“, erklärt Pfarrwaller.

Doch diese „Erste-Hilfe-Maßnahme“ kann nur der Anfang sein. „Wir müssen uns die Zeit nehmen, die Menschen wirklich gut auszubilden und nicht nur Hilfs-Jobs zu produzieren, weil wir jetzt schnell jemanden brauchen. Das fällt uns später auf den Kopf“, warnt Martina Kainz, Koordinatorin der BerufsinfoZentren Wien beim Arbeitsmarktservice (AMS). „Wir brauchen auch Menschen, die das unterrichten und ausbilden können.“