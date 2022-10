Solarstrom aus dem All: Prototyp soll im Dezember in den Orbit

Dabei sollen beim “ Space-based Solar Power Project ” modulare Raumfahrzeuge das Sonnenlicht einsammeln und in Strom umwandeln. Dieser Strom wird dann drahtlos dorthin übertragen, wo er gebraucht wird - einschließlich an Orte, die bisher keine Stromversorgung haben.

Was wie Science Fiction klingt, soll schon bald Realität werden. US-Forscher*innen wollen im Dezember erstmals Sonnenenergie im Weltraum sammeln und auf die Erde beamen.

Enorme Fortschritte in der Technik

Wie das Team des California Institute of Technology in einer Aussendung erklärt, beruht die Nutzung von Solarenergie im Weltraum auf einigen technologischen Fortschritten der letzten Jahre. So entwickelten die Forscher*innen etwa ultradünne und sehr effiziente Photovoltaik-Module, die für die Nutzung im Weltall optimiert wurden.

Außerdem wurden enorme Fortschritte bei der Übertragung der Energie auf die Erde gemacht. Der Strom wird dabei im Weltall in Hochfrequenzstrahlung umgewandelt, wie sie etwa auch bei der Übertragung von Handysignalen verwendet wird. Diese Mikrowellenstrahlung wird dann Richtung Erde geschickt, wo sie wieder in Elektrizität umgewandelt wird. Die Strahlung ist dabei deutlich weniger schädlich als die pralle Sonne, betonen die Forscher*innen.

Fliegende Solar-Teppiche im Weltall

Der nächste Meilenstein soll nun im Dezember 2022 folgen, wo der erste Prototyp des Space-based Solar Power Projects in den Weltraum geschossen werden soll. In Zukunft soll das Basissystem aus 10x10 Zentimeter großen Solarmodulen bestehen, die weniger als 3 Gramm wiegen. Hunderttausende dieser Module könnten sich im All zu einer Art Teppich zusammenfügen.