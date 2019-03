Pistolenkrebs: Roboter imitiert Plasmawaffe aus dem Tierreich

Pistolenkrebse können ihre Knallschere so schnell schließen, dass eine Schockwelle aus heißem Plasma entsteht, die Feinde unschädlich macht oder Höhlen zum Verstecken aus dem Untergrund schlägt. Diese tierische Waffe haben Forscher jetzt mit Hife eines 3D-Druckers kopiert und in einem Prototypen mechanisch umgesetzt. Wie beim Krebsvorbild steht die künstliche Schere unter Spannung und wird von einem Verriegelungsmechanismus in Position gehalten, berichtet Wired. Wird der Auslöser betätigt, entlädt sich die Energie blitzartig.