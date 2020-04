"Potenziell gefährlicher" Asteroid wird Erde nicht treffen

Ende April wird mit 1998 OR2 ein riesiger Asteroid relativ nahe, aber immer noch in sicherer Entfernung die Erde passieren. Forscher am Arecibo-Observatorium in Puerto Rico werden den Brocken ab Freitag, den 10. April, bis 23. April eingehend studieren, wie Earthsky.org berichtet.

Der Erde am nächsten wird 1998 OR2 am 29. April um 10:56 Vormittag (MESZ) sein. Die Entfernung wird dabei 6.290.589 Kilometer betragen - das entspricht der 16-fachen Distanz zwischen Erde und Mond. Seine Geschwindigkeit wird dabei bei 31.319 km/h liegen.