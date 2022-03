Pyramide von Gizeh: Scan soll Geheimnisse um Hohlräume lüften

Archäolog*innen wollen mit einem neuartigen, äußerst empfindlichen System mehr über die Hohlräume in der Pyramide erfahren.

Vor wenigen Jahren haben Forscher*innen zwei Hohlräume in der Pyramide von Gizeh entdeckt - nun wollen sie das Bauwerk erneut scannen und mehr über die Räume herausfinden. Der größere davon könnte möglicherweise die Kammer des Pharaos Cheops sein.

Das Zimmer ist 30 Meter lang und 6 Meter hoch. Möglich sei, dass es auf mehrere kleinere Zimmer aufgeteilt ist. Der zweite Hohlraum ist kleiner und befindet sich auf der nördlichen Seite der Pyramide.

Myonen-Partikel erfassen

Was sich in diesen Hohlräumen befindet und was ihre Funktion war, darüber sind sich Archäolog*innen nicht sicher. Denkbar wäre, dass im größeren Raum die Grabkammer von Cheops zu finden sein könnte. Möglich sei aber auch, dass der Raum für den Bau der Pyramide genutzt wurde.