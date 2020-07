Schreiben wie ein Ägypter: Google übersetzt Text in Hieroglyphen

"Das gloriose Fest deiner Lieferung"

Nicht jeder Ausdruck in modernen Sprachen habe ein Äquivalent im alten Ägypten, sagt Chance Coughenour, der bei Google Arts & Culture den Bereich der Bewahrung des kulturellen Erbes leitet, bei der Präsentation des Web-Tools. Viele Sätze ließen sich aber dennoch in die alte ägyptische Sprache übertragen. "Happy Birthday" könne etwa mit "das gloriose Fest deiner Lieferung" übersetzt werden. Auch der Ausdruck "Hallo" habe in der alten ägyptischen Sprache keine direkte Entsprechung, ließe sich aber mit "Grüße an dich" auf den Punkt bringen.

Hieroglyphen seien Emojis nicht unähnlich, meint der Google-Historiker. Sie seien zwar im alten Ägypten ganz anders verwendet worden als die moderne Bildsprache heute. Emojis seien aber dennoch ein guter Ausgangspunkt, um sich den altertümlichen Bildzeichen anzunähern.

Tool für Wissenschaftler

Herzstück der App bildet ein Web-Tool für Experten, das gemeinsam mit Archäologen entwickelt wurde, und Wissenschaftlern bei der Entzifferung von Hieroglyphen zur Hand gehen soll. "Wir wollten wissen, wie moderne Technologie, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz dabei helfen können alte Sprachen zu dekodieren", sagt Coughenour.