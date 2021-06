Rätsel um mysteriösen Stern Beteigeuze gelöst

Während Spekulationen über eine auftretende Supernova bald wieder verworfen wurden , kristallisierte sich bald eine plausible Erklärung für das beobachtete Phänomen. So gingen die Forscher*innen davon aus, dass das Hubble-Teleskop Beteigeuze vermutlich in einer flüchtigen Staubwolke fotografiert hatte, die sich in den darauffolgenden Monaten wieder legte. Die nun veröffentlichten Fotos stützen die Theorie.

Das Forschungsteam geht nun in einer Erklärung soweit, dass das Geheimnis um Beteigeuze endgültig gelöst ist. Es führt das Phänomen auf einen Gasausstoß des Sterns zurück, was sich nach einem Abfall der Temperatur auf der Oberfläche in Staub verwandelte und so die Strahlkraft dimmte. Dieser buchstäbliche Sternenstaub, der ins All geschleudert wurde, könne die Grundlage für neue erdähnliche Planeten und Leben werden, heißt es in der Mitteilung.