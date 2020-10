Stern Beteigeuze ist kleiner und näher an der Erde als gedacht

Der Stern Beteigeuze hatte in den vergangenen Monaten Astronomen auf der ganze Welt Rätsel aufgegeben. Die großen Schwankungen in der Helligkeit hatten einige Experten zunächst vermuten lassen, er könnte in der nahen Zukunft in einer Supernova explodieren. Eine andere Theorie machte Staub für die Schwankungen verantwortlich und im Juni konnten Flecken auf der Oberfläche des Roten Riesensterns als Ursache identifiziert werden konnten.

Nun haben Forscher der Australian National University (ANU) herausgefunden, dass bisherige Annahmen über den Stern falsch waren. So glaubte man bisher, der Orion-Stern habe das 950- bis 1.200-fache des Sonnenradius. Den Ergebnissen der Forscher zufolge ist sein Radius aber nur 750-Mal so groß wie jener der Sonne. Die Studie wurde im Fachmagazin The Astrophysical Journal veröffentlicht.