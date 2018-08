Raketenstart im Livestream: NASA-Sonde startet in Richtung Sonne

Die US-Raumfahrtbehörde NASA schickt am heutigen Samstag (ab 09.33 Uhr MESZ) eine Sonde zur Erforschung der Sonnen-Atmosphäre ins All. Eine "Delta IV Heavy"-Rakete wird mit der "Parker Solar Probe" an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ins All starten.

Die NASA hat die Startzeit mit 9:33 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit für heute Samstag angesetzt. Mittlerweile wurde der Start um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Neue Startzeit: 9:53 Uhr.