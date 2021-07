Raumtransporter Dragon auf Rückweg zur Erde

Nach dreiwöchigem Gemeinschaftsflug mit der Internationalen Raumstation ISS ist der US-Frachter „ Dragon" wieder auf dem Weg zur Erde. Das weltweit erste kommerzielle Raumschiff der kalifornischen Firma SpaceX wurde am Mittag vom US-Modul „Harmony" per Roboterarm abgedockt.

„ Dragon" habe um 14.29 Uhr MEZ den Heimflug angetreten, teilte die US-Luft- und Raumfahrtbehörde NASA in Houston (Bundesstaat Texas) mit. Die Wasserung sei für etwa 20.20 Uhr vor der Südküste Kaliforniens im Pazifik geplant.

„ Dragon" war am 8. Oktober vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida mit 400 Kilogramm Nachschub zur ISS gestartet und hatte zwei Tage später an ihr angelegt. Der private Transporter bringt 760 Kilogramm ausrangierte Technik und biologische Muster zur Erde mit.

Nach der Einstellung des Shuttle-Programms im Sommer 2011 ist „ Dragon" das einzige Raumschiff, das in nennenswertem Umfang Forschungsergebnisse von der ISS zurückführen kann. Die russischen, europäischen und japanischen Frachter sind Ein-Weg-Systeme, und die bemannten „Sojus"-Kapseln haben räumlich wie gewichtsmäßig nur sehr begrenzte Möglichkeiten dafür.