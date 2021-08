Wie Reibung und Klimawandel zusammenhängen

Im Kampf gegen die Klimaerwärmung wird viel über Energieerzeugung und effiziente Energieverwendung diskutiert. Wenigen ist dabei bewusst, was für eine große Rolle die Reibung spielt. Ein Fünftel des gesamten Energieverbrauchs weltweit wird für die Überwindung von Reibung aufgewendet, etwa damit sich mechanische Bauteile in Maschinen bewegen können. Hier können laut Wissenschafter*innen signifikante Verbesserungen erzielt werden, um den Energieverbrauch und damit einhergehende CO2-Emissionen zu senken.

Laut einer Studie des finnisch-amerikanischen Forscherduos Kenneth Holmberg und Ali Erdemir ( als PDF ) werden jedes Jahr 200 Milliarden Liter Benzin und Diesel für die Überwindung der Reibung in Autoantrieben verbrannt. Mit neuen Technologien sei es langfristig möglich, die Reibungsverluste um die Hälfte und mehr zu reduzieren. Dadurch könnten 960 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr vermieden werden.

„Ein Verbrennungsmotor besteht aus einer großen Zahl mechanischer Komponenten, die gegeneinander bewegt werden: Kolben gegen Zylinder, Kurbelwelle gegen Gleitlager, Steuerketten gegen Zahnräder. Alle diese Teilsysteme produzieren Reibungsverluste“, erklärt Nicole Dörr, die wissenschaftliche Leiterin des Tribologie-Kompetenzzentrums AC2T research in Wiener Neustadt.

Tribologie nennt sich das Forschungsgebiet, das sich mit Reibung, Verschleiß und Schmierung beschäftigt. Reibung bedeutet, wie viel Kraft aufgewendet werden muss, um in Kontakt stehende Teile gegeneinander zu verschieben. Eine wichtige Aufgabe der Tribologie ist, Lösungen zu erarbeiten, um Reibungsverluste zu minimieren. Besonders groß sind solche Reibungsverluste im Transportbereich . Sie betragen bei Pkw und Lkw im Schnitt ein Drittel der aufgewendeten Energie.

Im Kompetenzzentrum AC2T wird an der Veränderung der Reibung zwischen Objekten geforscht

Gleitende Oberflächen

Geforscht wird etwa an neuen Geometriedesigns für Maschinenteile, die günstigere Kontaktsituationen ergeben, meint Dörr. „Außerdem werden neue Werkstoffe entwickelt und Strukturierungen auf den Oberflächen. Dabei kommen auch Nanotechnologien zum Tragen.“ Großes Potenzial wird u.a. Graphen zugeschrieben (siehe unten).

Ein großes Forschungsgebiet seien freilich auch Schmierstoffe. Bei der Zusammensetzung von Schmierstoffen, der "Schmierstoffformulierung", wird auf die Viskosität, also die Zähigkeit, als auch Chemie der Additive geachtet. Für weniger Reibung reduziert man die Viskosität tendenziell. Sie darf aber nicht zu gering werden, sonst sinkt die Tragfähigkeit, was wiederum Verschleiß fördern würde. Es gilt also, eine gewisse Balance zu wahren.

Dörr: „Bei bestimmten Anwendungen ist eine gewisse Mindestreibung erforderlich. Deshalb geht es nicht immer um Reibungsreduktion, sondern generell um Reibungskontrolle.“ In einer Kupplung sei es etwa schlecht, durch ein ungeeignetes Schmieröl die Reibung allzu sehr zu reduzieren.