Rekord: Asteroid umkreist in nur 151 Tagen die Sonne

2019 LF6 nähert sich in seiner Umlaufbahn auf bis zu 29,5 Millionen Kilometern der Sonne an. Das ist näher als Merkur. Merkur ist der Planet unseres Sonnensystems, der der Sonne am nächsten kommt. Dadurch kann seine Oberflächentemperatur bis zu 427 Grad Celsius erreichen.

Ungewöhnlich an 2019 LF6 ist auch die Größe. Er hat einen Durchmesser von 1,3 km. Damit ist er der drittgrößte der bisher 20 entdeckten Atira-Asteroiden. Dass er trotz dieser Größe erst jetzt entdeckt wurde, liegt an seiner ungewöhnlichen Umlaufbahn.

Seine Umlaufbahn liegt nämlich nicht auf derselben Ebene wie die der anderen Planeten, sondern ist verschoben. Die Forscher gehen davon aus, dass das passiert ist, weil 2019 LF6 irgendwann Venus oder Merkur zu nahe gekommen ist. Für Forscher sind Atira-Asteroiden auch interessant, weil es Überreste früherer Zeiten unseres Sonnensystems sind.