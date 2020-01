Reparatur an Raumstation ISS geglückt: Nun droht ein neues Problem

"Wir haben es geschafft. Wir haben es gemeinsam geschafft." Mit diesen Zeilen wandte sich der US-Astronaut Andrew Morgan über Twitter an das Erdenpublikum, aber auch die gesamte ISS-Crew. Damit sollten die überaus anspruchsvollen Reparaturarbeiten an einem Kühlsystem außerhalb der Internationalen Raumstation ISS endlich abgeschlossen sein. Schon im November gab es dazu einen Außeneinsatz, in diesem Jahr war es bereits der dritte Weltraum"spaziergang", wie die NASA auf Twitter bekanntgab.

Schwierige Reparatur

Der italienische Raumfahrer Luca Parmitano und der US-Amerikaner Andrew Morgan hatten dabei das Magnetspektrometer AMS an der ISS repariert, das eine neue Kühlung brauchte. Der letzte Einsatz dauerte sechs Stunden und 16 Minuten. Live-Bilder der Nasa hatten gezeigt, wie die beiden Raumfahrer die Station verließen und in der Schwerelosigkeit an dem Gerät arbeiteten. Sie wollten auch testen, ob die neue Kühlung funktioniert.