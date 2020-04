Riesiger Asteroid kommt: So könnt ihr den Vorbeiflug live sehen

Auch das Arecibo Observatory in Puerto Rico lieferte spektakuläre Bilder von 1998 OR2, die unter anderem über die ESA verbreitet wurden.

NASA-Spezialsendung

Bereits am Montag hat die NASA via YouTube ein umfangreiches Programm mit zahlreichen Informationen und Experten zum Thema Asteroiden und Asteroidenabwehr ausgestrahlt. Dort ging es auch darum, was wir durch den Vorbeiflug von 1998 OR2 lernen können. Das Video in voller Länge kann auf dem NASA-YouTube-Kanal nachgesehen werden.