So taumelt der riesige Asteroid in Richtung Erde

Für Astronomen wird es eine aufregende Woche. Der Asteroid 1998 OR2 ist das mit Abstand größte Himmelsobjekt, das in den kommenden Monaten unseren Planeten passiert. Am nähesten wird er der Erde am 29. April um 11:56 (MESZ) sein. Wobei “nahe” in Weltraummaßstäben relativ ist: Seine Entfernung wird 6.290.589 Kilometer - oder die 16-fache Monddistanz betragen. Einschlagsgefahr besteht also keine.

Die ESA hat nun vor einigen Tagen auf ihrem Twitter-Profil eine Animation veröffentlicht, die zeigt, wie sich das Objekt in Richtung Erde bewegt. Aufgenommen wurden die Bilder vom Arecibo Observatory in Puerto Rico. Sie bestätigen den enormen Durchmesser von durchschnittlich zwei Kilometern. Laut den Forschern rotiert das Objekt alle 4,1 Stunden. Zuvor scherzten Wissenschaftler des Observatoriums, das das Objekt aussehe, als würde es eine Gesichtsmaske tragen.