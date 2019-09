Russischer Weltraumschrott könnte aufblasbaren Satelliten treffen

Gefährlicher Weltraumschrott

Erst kürzlich waren Satelliten von Tesla und der ESA fast kollidiert, was die Debatte um Weltraumschrott zusätzlich anheizte. Der überfüllte Erdorbit riskiert die vermehrte Produktion von gefährlichem Weltraumschrott. Bigelow Aerospace hat keinen Kontakt mehr zu Genesis II, da er sich auf dem Weg zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre befindet, wo er verbrennen soll. Daher könnte man nicht ausweichen, wenn es tatsächlich auf den toten Cosmos-Satelliten trifft. Eine Kollision würde zusätzlichen Weltraumschrott produzieren.

Weltraum Wohnräume

Das Genesis-Programm, bestehend aus zwei aufblasbaren Satelliten, startete 2006. Die Technologie wurde von NASAs Transhab-Plänen übernommen, nachdem diese eingestellt wurden. Sie umfasste die Forschung an aufblasbaren Wohn-Modulen. Bigelow Aerospace entwickelte diese bisher erfolgreich weiter. Langfristig will das Unternehmen sie zum Besiedeln des Weltraums einsetzen will, unter anderem für Space-Hotels. Das Genesis Programm war der erste Test für aufblasbare Lebensräume im All. Sie werden im All mit Luft gefüllt und damit bewohnbar gemacht. Die Technologie soll auch bei der Marsbesiedlung und Stationen auf den Mond eingesetzt werden.