Eine aufblasbare Raumstation, die zum Mars fliegen soll

Musk, Branson und Bezos sind nicht die einzigen Milliardäre, die es in den Weltraum zieht. Der Hotel-Milliardär Robert Bigelow begeistert sich ebenfalls für das All. Er will aber keine Raketen bauen, sondern aufblasbare Raumschiffe, Raumstationen und Mondbasen.

Die Idee dahinter ist, dass die aufblasbaren Raumstationen beim Start weniger Volumen haben. Dadurch können sie mit üblichen Frachtraketen ins All gebracht werden. Dort blasen sie sich dann mittels Gasflaschen, die im Inneren verstaut sind, zu ihrer vollen Größe auf. Dies spart Kosten. Denn größere Raumstationen müssten in mehreren Teilen bzw. Modulen ins All gebracht werden und jeder Raketenstart kostet mehrere Millionen US-Dollar.