Weltraum-Gewächshaus soll Mars-Reisende mit Gemüse versorgen

Deutsche Forscher haben ein Konzept zur Gemüseversorgung einer bemannten Weltraummission auf Mond oder Mars entwickelt. Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ( DLR) konzipierten ein Gewächshausmodul, das am Freitag in Bremen vorgestellt wurde. Es könnte den Angaben zufolge mit einer kommerziellen Falcon-9-Rakete ins All transportiert werden.

90 kg Nahrung pro Monat

Laut DLR würde sich die Hightech-Anlage nach der Landung entfalten und hätte dann eine Anbaufläche von rund 30 Quadratmetern für Obst und Gemüse in einem völlig geschlossenen System. Sie könnte rund 90 Kilogramm Nahrung pro Monat liefern.

Ein Hightech-Biofiltersystem könnte dabei aus Bioabfällen und dem Urin der Astronauten sogar eine Düngerlösung produzieren, die die Pflanzenzucht antreibt. Auf diese Weise entstünde dann ein "fast vollständig bio-regeneratives Lebenserhaltungssystem".