Elon Musk hat Alternative zur Mars-Erwärmung durch Atombomben

Satelliten mit Spiegeln

Vom Terraforming des Mars lässt sich Musk aber nicht so leicht abbringen. Er hat auch schon einen alternativen Plan zu "Nuke Mars": "Es könnte Sinn machen, tausende von Sonnenreflektor-Satelliten zu betreiben um den Mars aufzuwärmen", meint er via Twitter mit dem Zusatz "tbd" in Klammern. Wie CNet berichtet, meint er damit wohl, die beste Methode zur Erwärmung des Mars müsse erst ermittelt werden (to be determined).

Musks Alternativvorschlag geht möglicherweise auf die Studien von Rigel Woida an der Universität von Arizona zurück. Im Jahr 2007 veröffentlichte der Student einen Bericht, wonach Satelliten das Sonnenlicht auf strategische Punkte auf der Mars-Oberfläche konzentrieren könnten, um den Nachbarplaneten der Erde aufzuwärmen.