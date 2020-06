Russland schaltet GPS-Stationen im Juni ab

Der Schritt, der laut Rogosin keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Signalqualität haben soll, wird offiziell damit argumentiert, dass die USA ihrerseits den Bau einer Bodenstation für das russische Alternativ-Navigationssystem GLONASS seit Jahren zu verhindern wissen. In den kommenden Wochen soll nun darüber verhandelt werden, wie eine "gleichberechtigte Zusammenarbeit" wiederhergestellt werden kann, berichtet die Agentur RIA Novosti.

Internationale Beobachter sehen die Drohgebärden in einem kausalen Zusammenhang mit den von den USA verhängten Technologie- und Militärsanktionen. So dürfen gewisse US-Produkte, die dem russischen Militär nutzen könnten, nicht mehr exportiert werden. Russland wiederum teilte am Dienstag mit, dass die gemeinsame Nutzung der Internationalen Raumstation ISS mit den USA über 2020 hinaus nicht möglich sein werde. Das Aus auch für amerikanische ISS-Missionen erklärt sich unter anderem daraus, dass russische Raketen derzeit das einzige Transportmittel für Flüge zur ISS sind.