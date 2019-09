Russlands Weltraum-Roboter Fedor ist zurück auf der Erde

Der menschenähnliche russische Roboter Fedor hat seinen rund zweiwöchigen Einsatz im Weltall beendet. Eine unbemannte Sojus-Raumkapsel mit dem Roboter an Bord startete am Freitagabend von der Internationalen Raumstation ISS aus in Richtung Erde, wie in einer Liveübertragung der russischen Weltraumbehörde Roskosmos zu sehen war. Die Sojus MS-14 ist danach sicher auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gelandet.

Mit Fedor hatte Russland erstmals einen humanoiden Roboter ins Weltall geschickt. Sein - in Russland häufiger - Name ist auch die Abkürzung für "Final Experimental Demonstration Object Research" (Abschließende experimentelle Demonstration der Objektforschung). Der Roboter mit der Typennummer Skybot F850 ist 1,80 Meter groß und 160 Kilogramm schwer.