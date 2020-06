Samsung gelingt Durchbruch bei Graphen-Herstellung

Graphen gilt als einer der hoffnungsvollsten Materialien der Technologie-Branche, vor allem dank seiner hohen Leitfähigkeit. Forschern des Samsung Advanced Institute of Technology ist, gemeinsam mit der südkoreanischen Sunkyunkwan Universität, nun ein Durchbruch bei der Massen-Fertigung von Graphen gelungen. Bislang war die Fertigung nur mit sehr viel Aufwand und in geringer Menge möglich. Das neu entwickelte Verfahren ermöglicht die Herstellung von monokristallinem Graphen in großer Menge. Laut Samsung kann mit dem Synthese-Verfahren ein vollständiger Halbleiter-Wafer mit Graphen bedeckt werden. Die Forschungsergebnisse wurden nun in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht.