Sauerstoffversorgung auf ISS zum Teil ausgefallen

Die ISS ist für derartige Vorfälle vorbereitet und verfügt über mehrere entsprechende Sicherheitssysteme. Das amerikanische Modul der ISS hat beispielsweise ein eigenes System zur Sauerstoffversorgung, das nach wie vor wie gewohnt funktioniert.

In Rekordzeit zur ISS

Erst am Mittwoch sind 3 Raumfahrer zur ISS aufgebrochen und konnten dort in der Rekordflugzeit von nur 3 Stunden in Empfang genommen werden.