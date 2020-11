Schlechtes Wetter: NASA und SpaceX verschieben Crew-Dragon-Start

Wie Benji Reed, der SpaceX-Direktor für bemannte Raumfahrt, mitteilte, verzögerte sich zudem die Ankunft des Drohnenschiffs. Das berichtet Space.com. Darauf soll der Booster der Falcon 9 Rakete landen, mit der die Astronauten ins All geschossen werden.

Der Tropensturm Eta habe die rechtzeitige Abfahrt des Drohnenschiffs verhindert. So kommt es nicht pünktlich zum geplanten Launch vor der Küste des Kennedy Space Center in Florida an. Der Start musste verschoben werden.