Seismologen: Seit Corona wackelt die Erde weniger

Diese Veränderung hilft nun dabei, kleinere Erdbeben und andere seismische Ereignisse messen zu können. Die Messstation in Brüssel wurde vor über hundert Jahren erbaut und sei in normalen Zeiten „im Grunde genommen nutzlos“, sagte Lecoq im Magazin Daily Science Brussels. In Städten werden Messungen durch den starken Verkehr erschwert. Deshalb wird in einer separaten Bohrlochstation tief unter der Erde gemessen. Derzeit erhalte man aber über der Erde genau so gute Ergebnisse.

Auch in anderen Städten können Wissenschaftler diese Veränderung feststellen. In Los Angeles sank das Hintergrundrauschen seit Einführung der Corona-Maßnahmen stetig. Auf Twitter teilte Celeste Labedz vom California Institute of Technology eine Grafik der seismologischen Messungen zwischen Februar und März. Das bedeutet, man könne "Social Distancing" auf Seismometern ablesen, schreibt Labedz.