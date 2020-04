Prognose: "Corona bringt größten CO2-Rückgang seit dem 2. Weltkrieg"

Flugzeuge bleiben am Boden, Fabriken stehen still und viele Menschen arbeiten von zu Hause, um die Ausbreitung des Coronavirus zu reduzieren. Dass sich das positiv auf die Luftqualität auswirkt, ist keine Überraschung. Satellitenbilder zeigten bereits einen Rückgang von Stickstoffdioxid in China und Norditalien.

Nun haben Wissenschaftler eine erste Prognose über die Kohlendioxid-Emissionen für 2020 erstellt. Laut Rob Jackson, Vorsitzender des Global Carbon Project, könnte der CO2-Ausstoß gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent sinken.