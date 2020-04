Fridays for Future: Wie der Klimastreik online weitergeht

Helfen in der Krise

„Dann gibt es noch die #Nachbarschaftschallenge (die futurezone hat berichtet, Anm.), viele von uns sind derzeit voll im Einsatz. Wir versuchen gerade, einige Beispiele zur Inspiration für andere zusammenzutragen. Unser Grafik-Koordinator in Wien zum Beispiel hat seine Funktion innerhalb der Bewegung sogar kurzfristig ruhend gestellt, weil er vollen Einsatz beim roten Kreuz als Sanitäter leistet. Einer unserer Koordinatoren, der sich um die Vernetzung mit den Religions for Future kümmert, macht gerade seinen Zivildienst im Altersheim. Schwierige Zeiten wie diese zeigen, dass wir als Gesellschaft viel weiterkommen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und kooperieren“, sag Wilfinger von Fridays for Future.

"Es wird Zeit für eine neue Normalität"

Derzeit wirkt es außerdem, als würde die Corona-Krise auch dem Klima gut tun. Die CO2-Reduktion durch den Verkehr und im Luftraum geht zurück, die Umwelt hat ein wenig Zeit, um sich zu erholen. Doch ist das nicht die Ruhe vor dem Sturm? „Viele reden darüber, dass wir nach der Corona-Krise möglichst schnell zur Normalität zurückkehren sollen. Doch die Normalität war eine Krise. Unzählige Tote durch Hitze, Luftverschmutzung, Autoverkehr und Umweltgifte, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Normalität bedeutet die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen“, sagt der Aktivist. Man solle die Zeit des Stillstands daher nutzen, um sich zu überlegen, in welcher Welt wir künftig leben wollen. „Es wird Zeit für eine neue Normalität, in der wir Klimagerechtigkeit Realität werden lassen“, so die Forderung.