Sensoren im Kanalsystem sollen Terroristen erschnüffeln

Laut dem schwedischen Projektleiter Hans Önnerud müssen die Chemikalien für die Bomben- und Drogenherstellung nicht direkt das Klo heruntergespült worden sein. Flüssigkeiten und auch Gase können genauso beim Duschen oder Händewaschen in das Kanalsystem geraten. Er geht davon aus, dass Emphasis die Bombenanschläge in London im Jahr 2005 verhindern hätte können. Die Abgase der Chemikalien waren stark genug, um die Pflanzen im Garten vor dem Haus sterben zu lassen, in dem die Bomben gebaut wurden.

Rachel Cunningham von Thames Water, die für das Londoner Kanalsystem zuständig sind, gibt zu bedenken, dass die Sensoren verstopft werden könnten. Im Abwasser befinden sich auch Kondome, Kosmetiktücher und ähnlicher Abfall, der nicht zersetzt wird. Auch können sich in Kanälen „Fettberge“ bilden, wenn Fett, Kosmetiktücher und ähnliches an den Sensoren hängenbleiben und sich zu einer undurchlässigen Masse verdichten.