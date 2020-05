Sensoren sollen Sprengstoff im Abwasser erschnüffeln

Wenn Kriminelle eine Bombe oder ähnliches zusammenbauen, werden bestimmte chemische Stoffe verwendet. Im Zuge dieses Prozesses landet überschüssiges Material bzw. ein Anteil dieser Stoffe oftmals im Abwasser, wo es über sensible Sensoren auch nachgewiesen werden kann. Laut den Verantwortlichen des Pilotprojekts, das gerade in Stockholm auf die Beine gestellt wird, könne man so Rückschlüsse auf den Herstellungsort der Bombe und deren Erbauer ziehen und im besten Fall Terroranschläge verhindern.