Skylink: Smartes Leitsystem lotst Passagiere

Da die zum Flugzeug führenden "Finger" ihren Ursprung auf der Schengen-Ebene haben, müssen die Non-Schengen-Passagiere in einem genau abgegrenzten Bereich dahin geleitet werden. Je nach Flugziel werden bestimmte Türen automatisch geöffnet bzw. geschlossen, Rolltreppen fahren in eine bestimmte Richtung und Aufzüge dürfen nur an einem bestimmten Punkt halten. So sollen die Fluggäste möglichst komfortabel durch den Terminal geleitet und illegale Einreisen verhindert werden. Technisch spricht man bei der Planung von "Gefäßen". Jeder "Finger" bildet mit den darüber angeordneten Ebenen und Gates ein solches. Vor jedem Boarding-Vorgang kontrolliert das Flughafen-Personal mittels Überwachungskamera-Bildern, ob die Wege, welche durch das Türsteuerungssystem freigegeben werden, leer sind. Das nennt sich dann "Leergefäßcheck". Neben dem Boarding-Personal kontrolliert auch eine Sicherheitszentrale die Vorgänge in den Flughafen-Räumlichkeiten.

Für Passagiere zählt nur das Gate

Ist der "Leergefäßcheck" abgeschlossen, aktiviert das Türsteuerungssystem die Zugänge. Aufzüge und Rolltreppen werden besonders streng kontrolliert. Bei Rolltreppen wird eine so genannte "Rücklaufüberwachung" durchgeführt. Software erkennt dabei mittels Kamera-Bildern, ob Personen gegen die Rolltreppen-Fahrtrichtung unterwegs sind. Damit die Abflug-Organisation reibungslos funktioniert, wird das im Skylink tätige Boarding-Personal vor Inbetriebnahme des Terminals intensiv in das System eingeschult und nimmt auch an den Tests mit den Probepassagieren teil. Von "Gefäßen", "Fingern", "Rücklaufüberwachung" und Co. sollen die Passagiere zukünftig nichts mitbekommen. Sie folgen einzig ihrem Gate und können ihre Gedanken dem Reiseziel zuwenden.

Die gesamte, für den Betrieb des Türsteuerungssystems notwendige Rechenleistung, wird am Flughafen vorhanden sein. Anecon wurde 2008 mit der Zusammenstellung der IT-Infrastruktur beauftragt. Zu Testzwecken wurden die Einzelteile des Systems erst einmal in einem Raum aufgebaut, erzählt die Projektverantwortliche Alexandra Sumper. Nun prüfe man an Ort und Stelle, ob die Installationen funktionieren. Flugpläne werden angefertigt, Boarding-Prozeduren durchgespielt. Am Ende wird das Skylink-System an den Flughafen Wien-Schwechat übergeben. Dann soll der neue Flughafen-Abschnitt perfekt mit dem alten harmonieren.