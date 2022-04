SLS-Mondrakete der NASA muss wieder in die "Garage"

Grund für den jüngsten Abbruch des Tests war ein Leck im Tank der Rakete. Das Betanken ist eine der Hauptprozeduren des Wet Dress Rehearsal. So sollen Zeitabläufe und Verfahren erprobt werden.

Reparaturen nötig

Nun muss die Rakete wieder von der Startrampe geholt werden. Wie die NASA in einem Briefing mitteilte, muss ein Ventil an der Oberstufe der SLS ausgetauscht werden. Zudem muss man ein Leck am Verbindungsstück zwischen dem mobilen Launchpad und der Rakete abdichten.

Hinzu kommt, das ein externer Stickstoff-Lieferant Upgrades durchführen muss. In der Zwischenzeit holt man die Mondrakete zurück in das Vehicle Assembly Building.

Geplanter Start im Mai

Das dürfte wohl eine große Verzögerung für das Artemis-Programm der NASA bedeuten. Eigentlich soll Artemis-1 im Mai starten. Das neue Orion-Raumschiff soll dabei den Mond umkreisen und dann zur Erde zurück kehren. Mit ihm sollen zukünftig Astronaut*innen auf dem Erdtrabanten landen. Wie es mit dem Artemis-Programm weitergeht, will die NASA am Montag mitteilen.