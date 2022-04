NASA-Mondrakete: Erneut Probleme bei Generalprobe

Als die NASA im Begriff war, die Rakete zu betanken, sei es zu einer Störung der Bedienung des Ventils gekommen, hält die US-Raumfahrtagentur in einem Statement fest. Das zuständige Personal habe kurz vor einem Schichtwechsel gestanden. Daher habe man sich dazu entschlossen, den Test an einem anderen Tag fortzusetzen.

Andere Rakete in den Startlöchern

Ob die NASA einen 3. Betankungsversuch am Dienstag wagen wird, ist laut Space.com noch unklar. In der Zwischenzeit steht allerdings bereits eine private Mission zur Internationalen Raumstation (ISS) in den Startlöchern. SpaceX will im Auftrag des Unternehmens Axiom Space 4 private Astronauten in den Orbit bringen. Läuft alles nach Plan, erfolgt der Start kommenden Freitag auf Pad 39A des Weltraumbahnhofs Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida - unweit des Artemis-1-Pads 39B.

Der Start der Axiom-Mission wurde bereit aufgrund der Betankungstests an der NASA-Mondrakete verschoben. Ob der Start der privaten Rakete nun planmäßig stattfindet, hängt von den Plänen der NASA für die Generalprobe von Artemis 1 ab.