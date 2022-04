NASA-Riesenrakete kämpft mit Blitzen und Druckproblemen

Ein unbemannter Test des neuen Raketensystems der Space Launch System (SLS) der NASA musste am Sonntag nach Problemen verschoben werden. Techniker*innen war es aufgrund von Druckproblemen nicht möglich, Treibstoff sicher in die Rakete zu tanken, wie die NASA selbst in ihrem Blog schreibt.

Bereits 2 Tage zuvor sorgten schwere Unwetter am Kennedy Space Center in Florida, wo die Rakete stationiert ist und der Test über die Bühne gehen soll, für Aufsehen. Gleich 4 Blitzeinschläge gab es im Bereich der Startrampe, schreibt die NASA. Einen Einschlag in die Rakete verzeichnet man allerdings nicht. Die NASA hatte sich auf ein derartiges Szenario vorbereitet und die Anlage entsprechend abgesichert. Schäden durch die Blitzschläge wurden vorerst keine gemeldet. Das Gewitter war auch am Livestream der NASA sichtbar.

Test am Montag

Laut NASA-Angaben könnte der Test nun bereits am Montag erneut versucht werden. Wissenschafter*innen beraten ab 6:00 Uhr Ortszeit bzw. 12:00 mittags (MESZ) darüber. Über die Bühne gehen würde er dann in den Abendstunden (MESZ).