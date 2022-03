NASA-Mondrakete fliegt mit legendärem "Wurmlogo" ins All

Am Donnerstag stehen weitere Tests für die SLS-Rakete der US-Weltraumbehörde an.

Voraussichtlich im Mai wird die NASA-Mondrakete SLS (steht für Space Launch System) ihren ersten großen Testflug ins All unternehmen. Derzeit laufen am Kennedy Space Center in Florida die Vorbereitungen. Mit dem Mondprogramm will die US-Weltraumagentur an frühere Mondmissionen anschließen.

Retro gibt sich auch das Erscheinungsbild der Riesenrakete. Sie wird, ebenso wie die Orion-Raumkapsel, mit dem "Wurmlogo" der US-Weltraumbehörde verziert. Wie die NASA am Dienstag mitteilte, wurde das legendäre Logo nun vollständig auf der Rakete angebracht.