Smart Meter: "Bürger wollen mitentscheiden"

Bis Ende 2019 werden in Österreich die Stromzähler ausgetauscht. Statt den bisherigen mechanischen Ferraris-Zählern kommen digitale Zähler, sogenannte Smart Meter, zum Einsatz – und zwar verpflichtend für alle. Mit diesem Zählertausch geht ein Technologie-Wandel vor sich, der große Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird. Doch diese fühlt sich einer Studie des Interuniversitären Forschungszentrums Graz (IFZ) nicht ausreichend in den Entscheidungsprozess eingebunden und mit zu wenigen Informationen versorgt.

"Konsumenten wollen Wahlfreiheit"

„Die Diskussion darüber fand bisher unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt", sagte Hans G. Zeger, Geschäftsführer der e-commerce monitoring gmbh, bei der Pressekonferenz in Wien am Mittwoch, bei der das Forschungsprojekt „Smart New World?" vorgestellt wurde. Dabei wurde unter anderem untersucht, was Verbrauchern bei der Einführung von Smart Metern wichtig ist. „Die Konsumenten plädieren hier ganz eindeutig für Wahlfreiheit", erklärte der Soziologe Jürgen Suschek-Berger vom IFZ. „Und zwar sowohl was die Einführung und die Wahl der Zähler, als auch Aspekte wie Datenübertragung und Tarife betrifft", ergänzte er.

Bisher sind jedoch von gesetzlicher und regulatorischer Seite aus keine Wahlmöglichkeiten für Kunden vorgesehen, die Zähler werden verpflichtend ausgetauscht. „Die Basistechnologie wird kommen und die Kunden werden das nicht selbst entscheiden können, ob sie neue Zähler bekommen oder nicht. Die Trafo-Stationen kann man sich ja auch nicht aussuchen", erklärte Zeger auf futurezone-Nachfrage. „Aber es sollte zumindest Wahlmöglichkeiten zwischen Geräten mit Mindest- und Zusatzfunktionen geben", sagte der Datenschützer.

Heikle Fernabschaltfunktion

Die Mindestfunktionen sollten sich dabei auf die Ablesung der Daten zum Verrechnungsstichtag sowie beim Wechsel des Stromversorgers oder Tarifs beschränken und vor allem keine Fernsteuerfunktion vorsehen. So lautet der ausgearbeitete Vorschlag der „Smart New World?"-Forschungsgruppe.

Über eine derartige Fernabschaltfunktion können Energieversorger beispielsweise säumigen Kunden den Stromverbrauch drosseln, nachdem diese ihre Rechnung samt Mahnungen nicht beglichen haben. Doch gerade diese für Energieversorger sehr nützliche Funktion kann Angreifern ein Einfallstor in das ganze Energiesystem bieten (