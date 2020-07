Smart-Meter-Pflicht ab Ende 2019

Wirtschaftsministerium

Verordnung

vor möglicherweise steigenden Kosten für die Kunden durch die Einführung der neuen Zähler. Die Mietervereinigung startete aus diesem Grund sogar eine Petition gegen die Zwangseinführung der neuen Zähler. Rund 3900 Menschen haben bisher unterschrieben. In der heutigen Aussendung bekräftigte daseine Schätzung der E-Control, die besagt, dass die Mehrkosten der Beschaffung eines Smart Meters gegenüber eines herkömmlichen Zählers sich einmalig auf rund 40 Euro belaufen würden. "Auf eine Nutzungsdauer von 15 Jahren berechnet entspricht dies im Monat nur in etwa 20 Cent", heißt es. In derselbst wurde dies jedoch nicht festgeschrieben. Das heißt: Falls die Kosten doch höher ausfallen sollten als die Schätzung der E-Control, wird sich das sehr wohl auswirken.

Datenschutz: Neue gesetzliche Regelungen in Planung

Mitterlehner betonte zudem, dass man umfangreiche Vorkehrungen zum Datenschutz treffen werde. Diese finden sich allerdings nicht in der Verordnung wieder, sondern sollen von der E-Control geregelt werden. Diese wird den Detaillierungsgrad der zu übermittelnden Daten sowie die Form der Bereitstellung der Verbraucherinformationen regeln, heißt es am Dienstag. Denn nicht jeder braucht die gleichen Daten: Stromlieferant, Netzbetreiber und Verbraucher - sie alle haben andere Interessen.

Laut dem Wirtschaftsministerium werde es neben den Regulierungen der E-Control auch "flankierende gesetzliche Regelungen", also eine Gesetzesnovelle, in puncto Datenschutz geben. Demnach ist geplant, dass der Netzbetreiber für seinen Gebrauch nur noch anonymisierte aggregierte Verbrauchsdaten auslesen darf, die zur Aufrechterhaltung eines effizienten Netzbetriebes erforderlich sind. Die Verwendung der Verbrauchsdaten darf nur mit der Zustimmung des Kunden erfolgen. Wenn der Kunde der Datenweitergabe zustimmt, muss ihn der Stromversorger künftig darüber informieren, wer welche Daten zu welchem Zweck erhält. Bei Verstößen gegen die genannten Bestimmungen sind Sanktionen in Höhe von bis zu 100.000 Euro vorgesehen.

Wirtschaft und Industrie begrüßen Verordnung

Die E-Control, die E-Wirtschaft und die Industrie begrüßten die am Dienstag erlassene Verordnung. "Wir haben einen langfristigen Umbau des Energiesystems zu einer intelligenten Strominfrastruktur vor uns: von einer zentralen hin zu einer dezentralen dynamischen Steuerung - Smart Meter machen hier den Anfang", sagte Lothar Roitner, Geschäftsführer des Fachverbands für Elektro- und Elektronindustrie (FEEI).

Auch die Energie AG, die bereits im Rahmen eines Pilotversuchs mehr als 100.000 intelligente Zähler in Österreich installiert hat, zeigte sich erfreut. „Mit der Verordnung des Wirtschaftsministeriums gibt es endlich die rechtliche Grundlage für die Smart-Metering-Systeme, die sich bereits im Alltag bewährt haben", so Energie AG-Generaldirektor Leo Windtner.

Wer profitiert wirklich?

Der Nutzen für die Netzbetreiber besteht vor allem in der Effizienzsteigerung des Verteilernetzbetriebs. Kundenprozesse wie die Ablesung oder die Verrechnung werden automatisierbar, Netze können besser kontrolliert und die Auslastung dieser kann besser dargestellt werden. Weiters stellen die neuen Messgeräte eine Schnittstelle für Smart Grids dar. Somit profitieren vor allem die Netzbetreiber von der Umstellung. Die E-Control sieht das freilich anders. Für die Regulierungsbehörde sind die Kunden die größten Profiteure der Umstellung. Doch tatsächlich belaufen sich die möglichen Kosteneinsparungen auf rund drei Prozent der Energiekosten. Das sind bei einem durchschnittlichen Haushalt etwa 9 bis 42 Euro pro Jahr.