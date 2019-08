Smarter Becher soll Senioren vor Dehydration bewahren

Rutscht der Flüssigkeitshaushalt in den kritischen Bereich, warnt der smarte Becher seine Nutzer mit optischen und akustischen Signalen. Weltweit sind ähnliche Systeme bereits in Entwicklung, die Neuheit am System der FH Campus Wien ist die Integration in das elektronische Pflegedokumentationssystem. Über das elektronische Netzwerk, das in der Hauskrankenpflege standardmäßig eingesetzt wird, können auch Pflegepersonen die Trinkmenge erfassen und benachrichtigt werden, wenn Betreute zu wenig trinken. “Dadurch können Pflegepersonen abschätzen, ob sie zusätzlich vorbeischauen müssen, oder nicht und die Nutzenden selber bekommen eine Aufforderung zum Trinken”, sagt Haslinger-Baumann.

Derzeit befindet sich Drink Smart noch in der Entwicklungsphase. Am Projekt, das von der FFG gefördert wird, arbeiten FH-Forschende aus den Bereichen Technik, Pflegewissenschaft und Gesundheitswissenschaft zusammen. Zudem sind auch drei Unternehmen aus den Branchen Kunststoff, Pflege und Software involviert. Am Ende des Projektes soll im September 2018 ein fertiger Prototyp stehen. Es besteht auch bereits Interesse an einer Serienproduktion, die allerdings nicht vor 2020 zu erwarten ist. Derzeit gibt es schon eine Designstudie, die bereits von der potenziellen Zielgruppe evaluiert wird. “Die Rückmeldungen sind positiv, einige finden den Becher aber noch zu klobig. Wir müssen hier immerhin mit den Lieblingshäferln der Nutzer konkurrieren”, sagt Haslinger-Baumann.