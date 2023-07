Smartwatch erkennt Parkinson 7 Jahre vor Symptomen

KI kann Zeit bis zur Diagnose vorhersagen

In der Studie, die von 2013 bis 2016 lief, maßen die Smartwatches die Durchschnittsgeschwindigkeit der Teilnehmenden. Die Forschenden verglichen schließlich die Daten einer Testgruppe, bei denen Parkinson bereits diagnostiziert worden war, mit denen einer anderen Gruppe, die ihre Diagnose bis zu 7 Jahre nach der Zeiterfassung der Smartwatch-Daten erhalten hat.

Sie sahen, dass es mithilfe von künstlicher Intelligenz möglich ist, anhand von Smartwatch-Daten Menschen zu identifizieren, die später an Parkinson erkranken würden. Diese konnten in der Studie nicht nur von gesunden Kontrollpersonen unterschieden werden. Die Forschenden zeigten auch, dass KI zur Identifizierung von Personen in der Allgemeinbevölkerung eingesetzt werden kann, die später an Parkinson erkranken werden.

Laut der aktuellen Studie ist KI bei der Vorhersage, ob jemand an Parkinson erkranken würde, genauer als jeder andere Risikofaktor oder jedes andere anerkannte Frühzeichen der Krankheit. Auch die Zeit bis zur Diagnose kann vorhergesagt werden.

Nun hoffen die Studienautor*innen, dass Smartwatches künftig als Screening-Instrument genutzt werden können, um Parkinson früher diagnostizieren zu können. Jedoch seien weitere Forschungsarbeiten notwendig, in denen die neuen Ergebnisse mit anderen Daten verglichen werden.

Mehr als 10 Millionen Betroffene

Parkinson ist die am stärksten zunehmende neurologische Erkrankung. Weltweit sind mehr als 10 Millionen Menschen betroffen, allein in Österreich rund 25.000. Die Krankheit ist noch nicht heilbar. Je früher die Diagnose der Parkinson-Krankheit gestellt werden kann, desto erfolgreicher kann in den Krankheitsprozess eingegriffen werden.

"Bei den meisten Menschen mit Parkinson-Krankheit sind zu dem Zeitpunkt, an dem die ersten Symptome auftreten, bereits viele der betroffenen Gehirnzellen verloren gegangen. Dies bedeutet, dass eine frühzeitige Diagnose der Krankheit schwierig ist", erklärt Kathryn Peall von der Universität Cardiff.

"Obwohl unsere Ergebnisse nicht dazu gedacht sind, bestehende Diagnosemethoden zu ersetzen, könnten die Daten der Smartwatches ein nützliches Screening-Instrument für die Früherkennung der Krankheit darstellen. Das bedeutet, dass die Menschen, sobald hoffentlich neue Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, Zugang zu diesen haben, bevor die Krankheit das Gehirn stark schädigt."